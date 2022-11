I pazienti che non vogliono il medico di base perché ha la pelle nera

Pazienti contro il medico di base. Succede a Fagnano Olona, cittadina di dodicimila abitanti in provincia di Varese. Il motivo della protesta è nel colore della pelle del professionista: è africano, pelle nera e sui social è diventato bersaglio di insulti razzisti. Enock Rodrigue Emvolo si dice pronto ad andare via e a poco serve l'intervento del sindaco che prova a spegnere la polemica.

Enock Rodrigue Emvolo è originario del Camerun. Nel 2013 si laurea in Medicina a Roma. Recentemente viene chiamato a prendere il posto dello storico medico di Fagnano Olona, andato in pensione dopo tanti anni di servizio. Dal suo arrivo agli insulti il passo è breve. C'è chi lo chiama "il senegalese" senza riconoscergli la qualifica di "dottore"; chi, per lamentarsi delle attese, usa espressioni come "Torna a pascolare le pecore". Emvolo non ci sta e si dice pronto ad andare via.

Sul caso interviene anche il sindaco Marco Baroffio. In un video postato su Facebook il primo cittadino chiede scusa al medico ma sostiene anche che la decisione di andare via dipenda da problemi pratici, uno su tutti la mancanza di attrezzature. Un fatto per il quale spiega di essersi già attivato. "Ho parlato con il dottore, prima di tutto gli ho portato la solidarietà mia e di tutta la comunità. Dopo aver ascoltato la sua amarezza per quanto accaduto negli ultimi giorni e la sua volontà di voler lasciare, gli ho chiesto di pensarci e di restare. Con Ats e Asst stiamo anche lavorando per mettere il dottore nelle condizioni di lavorare al meglio", spiega il sindaco.