Minaccia gli impiegati con un coltello per il ritardo del reddito di cittadinanza

Una storia di ordinaria disperazione. Un disoccupato di 62 anni ha minacciato con un coltello gli impiegati del Centro per l'impiego di Acireale, nel catanese. L'uomo aveva un appuntamento per la definizione di una pratica inerente il reddito di cittadinanza. L' incontro sarebbe stato rimandato a causa di problemi tecnici ai terminali che quella mattina non consentivano la visualizzazione della pratica. Una circostanza che ha mandato su tutte le furie il 62enne: dopo aver estratto da una borsa un grosso coltello da cucina, ha minacciato prima l'impiegato e poi tutti gli altri che via via sono intervenuti in aiuto del collega. Uno degli impiegati è riuscito ad allertare i carabinieri, ma al loro arrivo l'uomo si era già allontanato.

Le immagini delle telecamere presenti nella struttura e l'acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni, che hanno fornito una minuziosa descrizione dei fatti e delle caratteristiche dell'uomo, hanno consentito di rintracciarlo nella sua abitazione. Qui è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per minacciare gli impiegati. L'arma, con una lama di 22 centimetri è stata sequestrata, mentre il sessantenne, che aveva già altri precedenti penali, è stato formalmente accusato di minaccia aggravata.

Il reddito di cittadinanza è stato formalmente abolito dal governo Meloni, ma fino a dicembre 2023 è ancora corrisposto ad alcune categorie (ad esempio, gli ultrasessantenni). Dal 2024 dovrebbe essere completamente sostituito dal reddito di inclusione

Continua a leggere su Today.it...