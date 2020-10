Il reddito di cittadinanza e la truffa dei documenti falsi

Si è presentato all'ufficio postale per formalizzare le pratiche per richiedere il reddito di cittadinanza, ma il suo documento di identità è risultato contraffatto. La dipendente delle Poste di via Marcona, a Milano, insospettita dal documento ha infatti voluto vederci chiaro e avvisare la polizia, che è subito intervenuta.

Una volta davanti agli agenti, il 51enne ha deciso di confessare e ha spiegato di essersi procurato il documento proprio perché gli serviva per richiedere il reddito di cittadinanza con un nome diverso dal suo. L'ultima prova è arrivata poi dalla Scientifica della Questura, che ha confermato che la carta d'identità non era valida: a quel punto per l'uomo, un cittadino italiano di 51 anni, sono scattate le manette.

La stessa sorte pochi giorni fa era toccata a un 32enne. Anche per lui copione identico: pratica per il reddito di cittadinanza inoltrata con un documento falso, occhio della dipendente delle Poste troppo attento e manette.

I soldi del reddito di cittadinanza per comprare droga da spacciare

Un furbetto del reddito di cittadinanza è stato smascherato a Genova dove i carabinieri hanno arrestato quattro persone indagate a vario titolo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato.

Uno degli arrestati percepiva illecitamente il sussidio che reinvestiva per acquistare lo stupefacente da spacciare. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno trovato anche due pistole a tamburo detenute illegalmente, di cui una rubata, e 350 proiettili dello stesso calibro delle armi.

Con l’ordinanza di applicazione della misura cautelare il Gip ha anche disposto la sospensione del reddito di cittadinanza percepito illecitamente.