Secondo la Guardia di Finanza i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli avrebbero percepito 33mila euro come reddito di cittadinanza. Una circostanza che era stata smentita nella tarda mattinata dagli avvocati dei Bianchi e di Belleggia. Secondo le fiamme gialle i Bianchi e gli altri due avrebbero "omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio".

"33mila euro di reddito di cittadinanza per gli accusati dell'omicidio di Willy Monteiro"

Per questo, scrive l'agenzia di stampa Ansa, la Guardia di Finanza li ha denunciati per violazione della legge che regola il reddito di cittadinanza alla procura di Velletri (articolo 7 comma 1 del D.l. 4/2019) e li ha segnalati all'Inps per il recupero della somme. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori in su un totale di oltre 33 mila euro ottenuti dai denunciati ne devono essere recuperati 28.747 mila euro perché i Bianchi, Belleggia e Pincarelli avrebbero "omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate, dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio". Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza hanno consentito di appurare che le famiglie dei quattro indagati avrebbero omesso di indicare tutte le informazioni dovute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo la ricostruzione della tarda mattinata i Bianchi avrebbero detto al Giudice delle Indagini Preliminari di non aver mai ricevuto o chiesto il reddito di cittadinanza. La conferma, ha scritto l'agenzia di stampa Agi, era arrivata anche dal legale dei Bianchi, l'avvocato Massimiliano Luca. "In sede di interrogatorio i miei assistiti - ha detto Pica - hanno affermato di non avere mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neanche di cosa si tratta".