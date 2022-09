Prende il reddito di cittadinanza ma ha 74 auto intestate (di cui 58 coinvolte in incidenti stradali)

Una donna di 40 anni percepiva il reddito di cittadinanza, ma era anche titolare di un'attività di commercio di automobili usate. E ne aveva intestate ben 74 in tre anni. Tutto è partito da un'indagine del pubblico ministero Sergio Dini a Saonara, in provincia di Padova. Gli investigatori ipotizzano i reati di frode assicurativa e intestazione fittizia di beni nei confronti della donna.

Pur non avendo mai conseguito la patente di guida, la quarantenne risultava intestataria di 74 automobili, di cui 58 coinvolte in incidenti stradali. L'ipotesi investigativa è che la donna funga da prestanome per altre persone. L'indagine è partita proprio dai controlli effettuati sul reddito di cittadinanza. Esaminata la posizione della donna, quarantenne italiana che risiede nel campo nomadi di Vigonza (Padova), è emerso che da diversi anni è titolare di un'attività che commercia auto usate.

È scattata quindi la denuncia della guardia di finanza. Poi la scoperta dell'intestazione delle auto: utilitarie e modelli vecchi, ma anche alcuni mezzi di lusso come Maserati, Audi e Mercedes. Ora chi indaga dovrà appurare se tra quelle a lei intestate vi siano automobili riconducibili a furti, rapine o altri crimini come le truffe dello specchietto, di cui decine sono stati i casi registrati negli ultimi anni alla periferia di Padova.