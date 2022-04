Reddito di cittadinanza, 5 milioni intascati da chi non aveva diritto

Quasi mille "furbetti" per mesi e mesi hanno intascato il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Un danno alle casse dello Stato da oltre cinque milioni (5.245.341 euro) nel periodo gennaio 2021-febbraio 2022. E' quanto hanno scoperto i carabinieri delle Legioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, inquadrati nel comando interregionale Podgora e dei locali nuclei carabinieri ispettorato del Lavoro, che hanno denunciato 955 persone per "percezione del beneficio in violazione della normativa".

Furbi "smemorati"

C'è chi ha omesso di dichiarare di essere proprietario di beni immobili per i quali percepiva reddito, chi ha dichiarato il falso circa la composizione del proprio nucleo familiare e relativo reddito, chi ha indicato un falso luogo di residenza. E ancora chi ha "dimenticato" di dichiarare misure di prevenzione o cautelari a proprio carico o di familiari, chi lavora in nero, stranieri che hanno mentito dicendo di essere residenti in Italia da 10 anni.

La mappa delle denunce

Le irregolarità emerse nei comuni del Lazio, Toscana, Marche, Sardegna e Umbria sono 955, circa il 10% delle 9.575 persone controllate. Tra i denunciati ci sono 584 soggetti già noti alle Forze dell'ordine e 472 stranieri. Fondamentale è stata la collaborazione tra Inps e carabinieri. All'ente previdenziale, cui è già stata data comunicazione degli illeciti accertati, spetterà inoltre avviare la procedura per il recupero della somma complessiva indebitamente percepita. Le regioni con più illeciti: