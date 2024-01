Riecco i "furbetti" del reddito di cittadinanza: 123 denunciati, truffe per 1,5 milioni

La Procura della Repubblica di Crotone ha denunciato 123 persone che percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza. A seguito dei controlli svolti nei mesi scorsi dalle autorità, sarebbero state rivelate diverse irregolarità e falsità nelle richieste rivolte all’Inps. In particolare, tra le persone denunciate ci sarebbero numerosi extracomunitari che sarebbero privi dei requisiti necessari per la permanenza in Italia (dieci anni di residenza), cittadini lavoratori dichiaratesi disoccupati ma che in realtà lavoravano in nero.

E poi persone con precedenti penali anche per affiliazione alla criminalità organizzata. Il lavoro degli investigatori ha consentito anche di quantificare le somme indebitamente percepite, pari a circa 1,5 milioni di euro. A seguito della denuncia è partita la segnalazione all’istituto previdenziale che ha provveduto al blocco dell’erogazione di ulteriori 235 mila euro indebitamente richiesti.

Un "buco" da oltre 500 milioni

Il reddito di cittadinanza, sostituito dal governo Meloni con l’Assegno di inclusione, che viene erogato a una platea molto più ristretta, durante la sua applicazione in Italia ha prodotto un buco, nelle casse dello Stato, di circa 505 milioni di euro e i denunciati, dal 2019 al 2023 sfiorano i 50 mila. Numeri importanti, che non trovano riscontri simili in nessun altro Paese europeo e che fanno tristemente il paio con quelli dell'evasione fiscale. La fascia nera delle regioni vede al primo posto la Calabria, seguita dalle Marche e dalla Liguria. Tuttavia, per soggetti denunciati e importo delle frodi, troviamo al primo posto la Lombardia, seguita da Campania e Sicilia.