Armi e grappa nelle celle, scoppia la rivolta in carcere: 80 detenuti appiccano il fuoco

Gravi disordini in corso nel carcere romano di Regina Coeli, dove circa 80 detenuti si sono rivoltati contro la polizia penitenziaria distruggendo e appiccando fuoco alle celle. A farlo sapere è Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Uilpa.

Al momento non si registrano feriti "né fra i detenuti né fra il personale" e i disordini"starebbero rientrando". Fuori dal carcere vari mezzi della polizia impegnata a sedare la rivolta. I disordini sarebbero scoppiati dopo il ritrovamento di "armi rudimentali (bastoni e pezzi di ferro anche affilati) e grappa autoprodotta" durante alcune perquisizioni nella quarta sezione del carcere, destinata ai tossicodipendenti, spiega De Fazio.

"Il governo Meloni intervenga"



''La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, convochi una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri e vari immediatamente un decreto-legge per sfoltire la densità detentiva e ridurre il sovraffollamento di 14mila reclusi, consentire assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, deficitario di 18mila agenti, e garantire l'assistenza sanitaria, soprattutto psichiatrica", invoca De Fazio che torna a lanciare l'allarme su quella che è ormai una "catastrofe" "sempre più pesante ed evidente''. "Servono riforme complessive e strutturali".

"Una semplice operazione di routine come una perquisizione si è trasformata in una sommossa, come se i detenuti si fossero sentiti lesi nel "loro" potere, è una situazione insostenibile", dice a Today.it De Fazio. "Il fatto che la situazione stia rientrando non toglie nulla alla gravità della cosa, e il fatto che il governo rinvii un intervento dice molto su quannto sia sottovalutato il problema".