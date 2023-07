Regolamento di conti a Padova, un uomo ucciso a coltellate e due feriti gravi

È di un morto e due feriti il bilancio di un regolamento di conti avvenuto a Padova, dove un uomo è stato ucciso a coltellate e altre due sono stati gravemente feriti. Come racconta Padova Oggi l'omicidio è avvenuto in via Dorighello all'incrocio con via Cordenons e i fa si sono consumati attorno alle 14. Non sono chiari i motivi che hanno portato a questa aggressione, ma l'ipotesi più probabile su cui si stanno muovendo gli inquirenti è quella di un regolamento di conti. Dai primi riscontri raccolti dai carabinieri che hanno transennato l'area, nella lite finita in tragedia, sarebbero rimaste coinvolte tre persone tutte di nazionalità albanese. Una è morta sul posto con fendenti che non gli hanno dato scampo mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale in condizioni disperate. Sul luogo dell'aggressione sono stati inviati anche i reparti speciali pronti ad intervenire ad ogni evenienza.

La scena del crimine è transennata con il nastro bianco e rosso per impedire a chiunque di entrare mentre si svolgono le indagini. Sulla scena sono arrivati i carabinieri coordinati dal comandante del Reparto Operativo tenente colonnello Gaetano La Rocca, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Per fare luce sull'accaduto è arrivato anche il pubblico ministero di turno Roberto Piccione. È la seconda tragedia che accade in città dopo i fatti avvenuti la settimana scorsa che sono culminati con il grave ferimento di un carabiniere e la morte di uno stalker albanese che ha tentato di uccidere il militare con un coltello prima di essere freddato.

Continua a leggere su Today.it