Si immerge per vedere il relitto della petroliera Haven: muore sub di 43 anni

Tragedia in mare a Genova. Nella giornata di domenica 3 dicembre un sub è morto durante un'immersione al largo di Arenzano, nella zona del relitto della Haven: la petroliera naufragata nel 1991. A perdere la vita Giovanni Sclavi 43enne di Pavia.

Il sub si trovava insieme ad altri compagni di immersione e sono stati loro a lanciare l'Sos. È intervenuta la capitaneria, con i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero, ma non è stato possibile salvare il sub.

Non è ancora chiaro se all'origine della tragedia ci sia un malore o un incidente legato all'esplorazione del relitto. La guardia costiera sta svolgendo i necessari accertamenti su quanto accaduto e l'attrezzatura è stata sequestrata.

Sono centinaia ogni anno i sommozzatori che visitano quel che resta della nave affondata nel 1991 provocando la morte di cinque membri dell'equipaggio. Con Sclavi sono sette le persone morte dal 2015 mentre erano impegnate nella visita alla Haven. Nel 2018 è morta Ornella Bellagarda, piemontese di 50 anni. Il 13 maggio 2017 a perdere la vita per ammirare il relitto è stato Guido Halte, guida subacquea svizzera di 45 anni. Quattro le vittime nel 2015: Julien Giller, svizzero di 34 anni; gli olandesi Roland Vervoort e Paul Hendrius, 46 e 53 anni; il tedesco Michael Eberleh di 61 anni.

Continua a leggere su Today.it...