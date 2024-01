L'uomo morto da mesi trovato mummificato, seduto su una poltrona

Il corpo mummificato di un anziano è stato rinvenuto venerdì pomeriggio (12 gennaio) in una casa inagibile a Civitanova Alta, borgo di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Renato Monteverde, 76 anni, era seduto su una poltrona e, secondo un primo esame cadaverico, sarebbe morto da diversi mesi e non ci sarebbero tracce di una morte violenta. L'ultimo a vederlo vivo sarebbe stato un amico d'infanzia, che lo aveva incontrato nel mese di agosto e con cui aveva scambiato qualche parola.

Sono stati la sorella e la nipote a denunciare la scomparsa: da mesi non vedevano il loro congiunto, persona eccentrica e con diversi interessi, fotografo di moda negli anni '60, spesso all'estero. Pensavano all'ennesimo viaggio, ma invece quando non si è fatto sentire nemmeno per il 2 novembre, quando tutti insieme si recavano al cimitero a trovare i propri cari, si sono allarmate e hanno allertato le forze dell'ordine.

I carabinieri e i vigili del fuoco lo hanno trovato morto in un rudere di famiglia, dove tornava per brevi soggiorni prima di ripartire. Adesso sarà l'autopsia a stabilire il periodo esatto e le cause del decesso.