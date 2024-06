Satnam Singh: il suo datore di lavoro è indagato da 5 anni per caporalato

Emergono nuovi dettagli sul caso della morte di Satnam Singh. Il TgLa7 ha pubblicato, in esclusiva, un documento della procura in cui si legge che Renzo Lovato, padre di Antonello Lovato, il 37enne accusato di aver abbandonato il bracciante indiano davanti casa dopo che aveva perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella sua azienda agricola, è indagato da 5 anni per reati di caporalato in un altro procedimento. L'uomo è sospettato dalla procura di Latina di aver sottoposto "i lavoratori, almeno sei, a condizioni di sfruttamento e, approfittando del loro stato di bisogno, corrispondendo loro una retribuzione inferiore a quella stabilita dal contratto nazionale".

Inoltre, sempre secondo le accuse, avrebbe violato la "normativa sull'orario di lavoro, sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro" e avrebbe sottoposto i lavoratori "a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti". I fatti contestati si riferiscono a un arco temporale che va dal novembre 2019 al maggio 2020. Come rivelato dal Tg La7, il padre di Lovato, Renzo, che nei giorni scorsi aveva liquidato l'incidente come "una leggerezza del bracciante", è dunque già sotto inchiesta da 5 anni per caporalato quale rappresentante legale della Agrilovato, sigla che racchiude le aziende intestate ai tre figli, tra cui Antonello, che si dividono i terreni di famiglia.

Assieme a Renzo Lovato, altri 14 imprenditori di Terracina, Sabaudia e del Circeo hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Ora si attende la data dell'udienza preliminare che deve essere fissata dal gup.

Ieri, intanto, molti lavoratori dell'area pontina ma anche del resto del Paese hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Cgil in piazza della Libertà a Latina per Satnam. Alla manifestazione hanno partecipato anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, e Alleanza Verdi e Sinistra, con Nicola Fratoianni.

Cosa è successo a Satnam Singh

Satnam Singh, un bracciante indiano di 31 anni, è stato lasciato agonizzante in strada dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro in un'azienda agricola a Borgo Santa Maria, nelle campagne della provincia di Latina. L'uomo è deceduto la mattina del 19 giugno all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato in condizioni gravissime e con prognosi riservata da lunedì pomeriggio scorso. Il braccio, tranciato nettamente da un macchinario avvolgiplastica nell'azienda agricola Lovato, era stato abbandonato accanto a Singh, poggiato su una cassetta della frutta: un dettaglio scioccante di una storia di crudeltà e sfruttamento. Singh non aveva un contratto regolare.

"Avevo avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma lui ha fatto di testa sua. Una leggerezza, purtroppo", aveva detto Renzo Lovato. "C'è dispiacere perché è morto un ragazzo sul lavoro e non dovrebbe mai succedere. È costato caro a tutti". Nessuno ha chiamato i soccorsi: invece, Singh è stato caricato su un pulmino e portato davanti alla sua abitazione. È stato lo stesso datore di lavoro a raccontare tutto agli investigatori. Durante il tragitto verso Sant'Ilario, la moglie del bracciante, anche lei impiegata nella stessa azienda, implorava di chiamare un'ambulanza, ma senza successo. Singh è stato scaricato letteralmente davanti casa, e solo allora i familiari hanno chiamato i soccorsi. I paramedici del 118 hanno trasferito Singh su un'eliambulanza e lo hanno portato d'urgenza al San Camillo, dove in seguito è morto.