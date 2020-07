Migranti, l'ex pm di Mani Pulite lancia ResQ: "Una nuova nave per salvare chi è in mezzo al mare"

Sulla linea dell'orizzonte si delinea il profilo di una nuova nave umanitaria. Obiettivo è salvare la vita di chi rischia di morire in mezzo al mar Mediterraneo. L'associazione si chiamerà ResQ - People Saving People e avrà una nave per operazioni di soccorso. Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani pulite, ne sarà il presidente onorario, e presenta così il battesimo della nuova realtà che punta a dire basta allo stillicidio di vite umane nel Mediterraneo, sia di coloro che muoiono affogati, sia di coloro che vengono riportati nei lager libici. Per ora il progetto è ancora embrionale, ma l'energia non manca. ''Siamo agli inizi - spiega all'Adnkronos - l'idea è nata tra pochi amici, ma sta crescendo l'adesione. L'obiettivo è quello di salvare persone, senza nessun altro fine. Un impegno previsto dalla nostra stessa Costituzione. All'articolo 10 dice che le persone che nel loro paese non possono valersi delle libertà democratiche garantite dalla nostra costituzione hanno il diritto di essere accolte. Non è una facoltà o un privilegio. E' un diritto''.

A chi esprime dubbi sul progetto, Colombo risponde: ''Avremo una nave, non saranno mai abbastanza, e andremo a salvare tutte le persone che sono in difficoltà in mezzo al mare, la logica è questa: se c'e' una persona che sta annegando in mezzo al mare la si salva. Lo faremmo per chiunque, di qualsiasi tendenza e qualsiasi opinione avesse''. La voglia di fare polemiche politiche - semplicemente - non c'è. Si ragiona a un livello diverso, probabilmente più nobile: ''Certo non tutti diranno che facciamo bene, tanti diranno che facciamo male, a me non viene da apostrofare come disgraziati quelli che la pensano in modo diverso. Piuttosto - sottolinea - con questa iniziativa si può stimolare il pensiero a riconoscere che tutte le persone sono persone. Anche il singolo che si trova in difficoltà''.

Colombo ritiene che non andare ad aiutare le persone che ''stanno annegando, significa negare un problema epocale di fuga da realtà insostenibili e invivibili. C'è chi sostiene che è meglio andarli ad aiutare a casa loro e che i problemi vanno risolti nelle loro sedi. Ma allora si aprono discussioni a non finire, a cominciare del rapporto che ha l'Italia con il commercio delle armi''. Ecco perché questa iniziativa ''deve rimanere dentro i suoi confini. Al centro c'è l'uomo in un momento di necessità. E non si lascia affogare una persona. L'iniziativa è nata proprio da questa domanda: se io stessi affogando mi piacerebbe che a salvarmi venisse qualcuno? Tutto qui. Al centro del nostro progetto c'e la dignità della persona; tutte le altre questioni e problemi vengono dopo''. L'ideale, sarebbe per l'associazione ''trovare un numero tale di persone che, dando ciascuna 1 euro, ci consentisse di raggiungere i nostri obiettivi che, ribadisco, non sono politici e non vanno a cercare scontro con nessuno: hanno solo il fine di fornire un aiuto concreto, visibile e reale, evitare cioè che le persone muoiano in mezzo al mare". Unico obiettivo: mettere in mare una nave che soccorra uomini, donne e bambini.

