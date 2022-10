Si ribalta barcone di migranti, affoga bimba di due settimane

Una vera e “propria strage degli innocenti” a Lampedusa, dove ieri un barcone carico di migranti si è ribaltato e una bambina di sole due settimane è finita in mare ed è affogata, una tragedia che ai aggiunge a quella della morte di altri due piccoli, di un anno e 10 mesi,di venerdì. Il team di Medici senza frontiere che opera nella città sta fornendo supporto psicologico ai genitori della neonata di poche settimane scomparsa in mare dopo il capovolgimento dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano 39 migranti.

Dal momento dell'incidente sono andate avanti per ore le ricerche, condotte dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, della piccola scomparsa nelle acque antistanti l'isolotto di Lampione, ma le speranze di ritrovarla purtroppo sono state vane. Sono invece stati tratti in salvo 39 uomini, 25 donne e 8 minori originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali. È la seconda tragedia in poco più di 24 ore, dopo che venerdì due bambini, di 10 mesi e un anno, una femminuccia e un maschietto, sono morti ustionati a seguito di un incendio sviluppatosi sull'imbarcazione sulla quale viaggiavano. Il sindaco di Lampedusa,Filippo Mannino, ha parlato di "strage degli innocenti".

Nella notte sono arrivati sull'isola su due diverse imbarcazioni in tutto 126 i migranti, tutti subsahariani, che sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza. I due gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove le presenze sono salite a 1.089 persone, a fronte di 350 posti disponibili. In tarda mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, ne sono stati trasferiti 110 con il traghetto di linea che approderà in serata a Porto Empedocle.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha chiamato il sindaco di Lampedusa ed ha espresso solidarietà per le tragedie di questi ultimi giorni. "Il presidente Schifani, anche lui molto provato per le notizie sui bimbi morti, si è messo a disposizione per qualsiasi cosa serva ai migranti ed interesserà il ministero dell'Interno per velocizzare i trasferimenti dei migranti sulla terraferma", ha raccontato Mannino.