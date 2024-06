"C'è un ragazzo disperso in mare": un gruppo di giovani chiama i soccorsi, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un ragazzo che, secondo una segnalazione pervenuta alla Sores (sala operativa regionale per l'emergenza sanitaria), sarebbe caduto in mare nella zona tra il molo III e il molo IV di Trieste. I vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la capitaneria di porto stanno operando sia via terra che via mare dalle 4 di questa mattina, martedì 11 giugno 2024.

I soccorsi sono stati allertati dalla centrale operativa, contattata tramite il numero di emergenza, per la segnalazione che riguardava un giovane intorno ai 20 anni, di origine marocchina. A chiamare è stato un gruppo di ragazzi, che si trovava nei paraggi. I giovani erano in evidente stato di ebbrezza e una di loro è stata infatti portata a Cattinara per le cure del caso. Le ricerche sono ancora in corso.