Continuano le ricerche dei dispersi nelle Marche: la situazione

Continuano ad andare avanti le ricerche dei dispersi in seguito all'alluvione nelle Marche. I Vigili del fuoco sono al lavoro: in circa 400 stanno operando in provincia di Ancona per liberare le strade e le case dai detriti, oltre alla ricerca dei dispersi. Nella notte sono stati effettuati centinaia di interventi. Secondo la Prefettura di Ancona il bilancio è di dieci vittime e tre dispersi. L'ultima, un ottantenne il cui cadavere è stato recuperato dal fiume Esino.

Chi sono i dispersi

Prosegue la ricerca dei tre dispersi dopo il nubifragio, due a Barbara e uno a Fabriano. Il numero dei dispersi era inizialmente di 4, ma nel frattempo è stato identificato il corpo della 17enne Noemi Bartolucci, rintracciato a qualche chilometro di distanza dal luogo in cui era stata trascinata via dalla forza dell'acqua a Barbara, mentre tentava di mettersi in salvo insieme alla madre e al fratello a bordo di due auto. La salma è stata identificata proprio dal fratello 23enne, mentre la madre Brunella Chiù, 56 anni, risulta ancora dispersa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i dispersi restano Mattia, 8 anni, strappato dalle braccia dela madre mentre stavano fuggendo dopo avere avere abbandonato l'auto a Castelleone di Suasa, e un altro uomo di Arcevia. "Speriamo che l'acqua si abbassi ancora - il commento del sindaco di Barbara Marco Pasqualini -, oggi chiederò l'intervento di unità cinofile". I vigili del fuoco - che provengono anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo - protezione civile e altri soccorritori sono al lavoro anche per fornire aiuti a sfollati e persone che hanno subìto danni o hanno avuto case inagibili a causa dell'acqua e del fango.

Le previsioni meteo

Gli sfollati sono centinaia: oltre 100 hanno trascorso la notte in un centro di accoglienza allestito dalla Caritas a Senigallia. Starebbe invece tornando parzialmente attivo il servizio idrico all'interno di case e attività che era stato interrotto in varie zone da ieri mattina. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato le zone colpite ed espresso vicinanza alle popolazioni, oltre all'annuncio del varo della dichiarazione di stato di emergenza e dell'arrivo dei primi fondi. "E' un disastro. Faremo tutto il possibile" ha detto durante una visita a Pianello di Ostra, la località che ha registrato i maggiori danni e 4 vittime.

Ora la preoccupazione si sposta nuovamente nei confronti del meteo, dato che è prevista una nuova un'ondata di maltempo. Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile regionale raccomanda ai cittadini di "evitare gli spostamenti in caso di pioggia", proclamando lo Stato di allerta gialla su tutto il territorio delle Marche. "Considerata l'imprevedibilità di questo tipo di eventi meteo avversi", in caso di piogge di forte intensità la Protezione Civile ha invitato la popolazione a "evitare spostamenti ed uscire solo per effettive necessità. In caso di allagamenti si invita la popolazione a salire ai piani superiori delle abitazioni". Previste anche raffiche fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri.