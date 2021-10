Rider, arriva la prima condanna per caporalato: 440mila euro ai fattorini

Prima condanna in un processo penale per caporalato sui rider: saranno riscarciti con 10mila euro a testa. Lo prescrive il giudice per l'udienza prelilminare di Milano Teresa De Pascale che ha condannato con rito abbreviato a 3 anni e 8 mesi Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell'inchiesta del Pubblico Ministero Paolo Storari che aveva portato pure al commissariamento della filiale italiana di Uber, revocato a marzo dai giudici dopo il riconoscimento del percorso "virtuoso" intrapreso dalla società.

Moltini era accusato di caporalato sui fattorini che, attraverso le società di intermediazione Flash Road City e Frc srl, facevano le consegne di cibo a domicilio per conto di Uber. Altri due imputati sono stati condannati (2 anni e 1 anno e 6 mesi) ma solo per reati fiscali.

Il gup ha anche deciso di convertire il sequestro di circa 500mila euro in contanti, disposto nelle indagini, in un risarcimento da 10mila euro a testa per i 44 fattorini che lavoravano tra Milano, Torino e Firenze e che erano entrati nel procedimento proprio per chiedere il riconoscimento dei danni subiti. Riconosciuti 20mila euro anche alla Cgil che si era costituita parte civile nel processo.

Secondo l'accusa i lavoratori venivano "pagati a cottimo 3 euro", "derubati" delle mance e "puniti" con decurtazione dei compensi se non stavano alle regole.