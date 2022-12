Rider investito e ucciso, l'automobilista positivo al test della droga

Un rider è stato travolto e ucciso da un ragazzo di 22 anni al volante di una Fiat 500 a Roma. La vittima, un 28enne indiano, era a bordo di uno motorino Honda e stava lavorando per il gruppo Just Eat.

Come scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday, l'incidente è avvenuto nella notte di mercoledì 14 dicembre in via Santi Cosma e Damiano, nella zona di Tomba di Nerone. Sul posto gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma capitale e il personale del 118. Il conducente dell'auto è risultato positivo agli stupefacenti ed è stato arrestato. È accusato di omicidio stradale. La sua posizione è al vaglio della magistratura.

Oggi, invece, il medico legale riceverà l'incarico da parte del sostituto procuratore per effettuare autopsia all'ospedale Gemelli. La polizia locale lavora per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.