Rider muore e l'azienda lo licenzia

A 26 ann Sebastian Galassi lavorava come rider per finanziarsi gli studi ma proprio mentre effettuava una consegna per Glovo è morto in un incidente con un Suv sabato 1 ottobre intorno alle 21:30. Se le indagini sull’incidente sono ancora in corso è già esplosa la polemica sulle condizioni di lavoro dei fattorini della gig economy con la Confcommercio a far pressione per cambiare le regole e riempire i vuoti normativi della professione dei rider.

Nella tragedia c'è anche un lato grottesco che coinvolge l'azienda spagnola: Glovo ha infatto licenziato il suo dipendente dopo il decesso. All’indirizzo mail di Sebastian è infatti arrivato un messaggio firmato dalla startup iberica in cui si annuncia il licenziamento "per il mancato rispetto di termini e condizioni".

Glovo si sarebbe accorta di quanto successo solo diverse ore più tardi telefonando poi alla famiglia di Sebastian per spiegare che quel messaggio era stato "inviato per errore e in automatico". Poi, come racconta la zia, "hanno promesso di inviare un contributo per le spese del funerale". Tuttavia emerge come l'azienda mandi in automatico tali email quando non si rispettano i tempi di consegna.

Per domani mercoledì 5 ottobre la Cgil ha indetto uno sciopero di 24 ore.