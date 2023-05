Rifiuta lavoro da 5 euro l'ora: "Non vi faccio da serva". Lo sfogo è virale

Nell'Italia della retorica degli imprenditori che non trovano lavoratori le storie come quella di Sara non sono poche. Sono generalmente silenziose, ma a volte, anche grazie alla viralità dei social, riescono ad assumere una portata nazionale che porta a riflettere su cosa è diventato, in alcuni settori, il mercato del lavoro nel nostro Paese.

I fatti: Sara è una ragazza di trent'anni che cerca lavoro come cameriera. Incontra l'offerta di lavoro di una pasticceria del suo Paese. Siamo a Cerenova, sul litorale romano e il locale è molto frquentato. Il contratto proposto è un part-time, poco più di 8mila euro l'anno per un lavoro di 4 ore al giorno. Tutto ok quindi?

A quanto pare no, secondo le parole della ragazza che parla di: "un lavoro 6 giorni su 7, festivi e domeniche incluse, sette ore e mezza al giorno per uno stipendio di 1.000 euro per un totale di circa 200 ore al mese. Ovviamente straordinari non pagati idem i festivi, sia chiaro. Già da qui si può intuire molto. Quasi 5 euro l'ora". Si intuisce facilmente da quanto scrive che, il resto delle ore non previste dal contratto, dovrebbero esserle retribuite in nero. E retribuite molto poco: una modalità che per molti lavoratori della ristorazione è purtroppo una prassi.

La ragazza poi non esita a elencare le proibitive condizioni lavorative: non esistono pause, non c'è tempo nemmeno per andare in bagno, fino al pranzo negato, chiudendo con un liberatorio: "Questo è sfruttamento".

Infine l'appello politico, in uno scenario pieno di imprenditori che si lamentano di non trovare personale soprattutto nella ristorazione: "Iniziate a pagare i dipendenti come si deve e vedrete che fila fuori i vostri locali. Ovviamente io il contratto l'ho rifiutato, nonostante abbia bisogno di lavorare, ma alla soglia dei quasi 30 anni sono davvero stufa di fare la serva".