Voci sulle scorie nucleari, vi portiamo nella miniera dei misteri

Un vasto traffico di rifiuti tossici e di scorie nucleari, gestito dalla criminalità organizzata in Sicilia, che vedrebbe nelle viscere delle miniere dismesse i deposti scelti per le attività illecite. Questo era e rimane uno dei tanti misteri italiani, di cui si discusse una trentina di anni fa. L'argomento approdò anche in Parlamento e fu oggetto di inchieste della magistratura. Ma nessun organo istituzionale chiamato in causa ha mai fornito risposte concrete. Il primo a interrogare il governo guidato dal premier Romano Prodi fu il deputato Giuseppe Scozzari. Era il 22 luglio del 1996. La Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta aveva svelato un vasto giro di rifiuti tossici nella miniera di Pasquasia, in provincia di Caltanissetta. Indagini che furono condotte dall’allora pm, oggi procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo che, in merito al misterioso utilizzo delle miniere dismesse, ad AgrigentoNotizie ha detto: "Per me è come parlare del mito di Proserpina, nelle condizioni attuali non sarebbe possibile effettuare rilievi a causa delle gallerie sotterranee che saranno probabilmente allagate e quindi non accessibili. All’epoca, mi fu spiegato da un consulente esperto che anche se ci fossero stati dei rifiuti pericolosi, la profondità dei piani della miniera e la sua conformazione geologica, avrebbero annullato qualsiasi forma di inquinamento esterno".

Ho sempre sperato che fosse frutto di una leggenda, ma sembrerebbe che così non sia Giuseppe Scozzari (ex parlamentare)

Tra i siti segnalati, c'era anche quello della miniera Ciavolotta di Agrigento: il polo di estrazione dello zolfo, che dista pochi chilometri dalla Valle dei Templi, era attivo fino agli inizi degli anni Settanta e per le comunità di Agrigento, Favara e Naro è stata una delle fonti primarie dell'economia. L'assenza di vigilanza nel sito e la fitta rete di cunicoli sotterranei che si estendono per chilometri e a profondità che superano anche i cento metri, secondo molti, avrebbero facilitato le attività illecite della malavita. Sarebbero testimoniate dall'incremento delle patologie oncologiche nelle popolazioni limitrofe alla miniera. Nel 2013, il caso Ciavolotta tornò tra i banchi di Montecitorio, con un'interrogazione dei parlamentari Tonino Moscatt, Fausto Raciti, Maria Iacono e Giuseppe Lauricella che chiedevano spiegazioni all'allora ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e al suo collega dell'Ambiente, Andrea Orlando.

Così come per l'interrogazione parlamentare del 1996, anche quella del 2013 non ebbe nessuna risposta. In alcuni siti minerari vennero comunque fatte delle verifiche. Questo però non avvenne nella miniera agrigentina di Ciavolotta, dove secondo un vigile del fuoco in pensione, la precarietà dei tunnel sotterranei e la presenza dello zolfo renderebbero quasi impossibili le operazioni di controllo.

Ci sono rifiuti tossici nella Valle dei Templi?

Dal 2010, la Regione siciliana ha convertito l’intera area in parco minerario e trasferito le competenze al dipartimento per i Beni culturali. Dal 2016, è sede del Museo regionale delle miniere di Agrigento, istituito con decreto ma sconosciuto alla collettività. Consultando il portale istituzionale del dipartimento regionale, si evince che la gestione dell’ex miniera è di competenza del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

Il direttore del Parco, Roberto Sciarratta - al quale AgrigentoNotizie fa presente lo stato di abbandono dell’intera area e i potenziali rischi per il pubblico - confessa che l’affidamento della gestione, datato giugno 2019, in realtà non è mai stato formalizzato con la consegna dei luoghi e che l’ente affidatario non solo non sarebbe in possesso delle chiavi del museo, ma non conosce nemmeno i reperti in esso custoditi. Siamo noi a informare il direttore che il museo è stato probabilmente depredato, essendo aperta una delle finestre e in parte danneggiato da un incendio. Sciarratta, in nostra presenza, inizia a fare un lungo giro di chiamate. Prima alla soprintendenza dei Beni culturali di Agrigento, poi al suo dipartimento a Palermo, per chiedere spiegazioni sulla mancata consegna dei luoghi e per avere maggiori dettagli anche sulle aree di propria pertinenza. Le istanze telefoniche del direttore, che in passato aveva anche avanzato in forma scritta, non hanno avuto risposte concrete.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l’ex miniera Ciavolotta, oltre al vecchio mistero dei rifiuti pericolosi si aggiunge così quello di un museo fantasma che è sconosciuto anche all’ente pubblico che, da circa cinque anni, ne ha acquisito la gestione.