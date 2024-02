Sepolti nell'hotel, 29 morti: ecco la valanga che ha cancellato Rigopiano

Alle 16:41:59 del 18 gennaio 2017, dopo alcune scosse di terremoto, dal monte Siella si stacca una valanga di quasi ventimila tonnellate che scende a valle e meno di due minuti dopo, alle 16:43:20, colpisce l'hotel Rigopiano a Farindola, sul versante pescarese del Gran Sasso, in Abruzzo. L'impatto è devastante: avviene con una velocità di 28 metri al secondo, cioè 100 chilometri all'ora. Come se quattromila tir a pieno carico si fossero abbattuti sull'edificio di tre piani, si legge in una relazione dei carabinieri forestali. I piani superiori vengono disintegrati. L'urto è così violento che l'albergo sull'Appennino abruzzese ruota di circa 13 gradi e viene spostato di qualche decina di metri.

Nella struttura a 1.200 metri di quota ci sono 40 persone: 28 clienti, tra cui quattro bambini, e 12 membri dello staff. Sono passati 7 anni dalla tragedia, dalla slavina di neve, detriti e tronchi d'albero che quel giorno maledetto ha lasciato senza vita sotto le macerie ghiacciate 29 persone. I sopravvissuti sono 11.

L'allarme, le telefonate e i soccorsi

In quei giorni l'Abruzzo è nella morsa del maltempo, con nevicate senza precedenti che hanno causato disagi e blackout in diverse zone. L'unica strada che collega l'albergo al paese di Farindola è impraticabile. Già alle 7 del mattino la prefettura di Pescara sa che Rigopiano è isolata: l'informazione è arrivata da chi era fuori a pulire la strada alle 3 di notte e aveva comunicato che per raggiungere l'hotel si sarebbe dovuto impiegare una turbina. Quel giorno, tra le 9:25 e le 13:33, si verificano quattro scosse di terremoto di magnitudo superiore a 5 a una distanza di circa 45 chilometri dall'hotel. Gli ospiti dell'albergo sono molto spaventati: vogliono andare via e si sono radunati nella hall, con i bagagli, sperando che la strada fosse liberata al più presto. Poi arriva la valanga.

Alle 17:08 del 18 gennaio, Giampiero Parete, un cuoco in vacanza assieme alla moglie e ai due figli che si è salvato perché si trovava nel parcheggio, lancia per primo l'allarme al 118: dice che l'albergo è crollato a causa di una valanga. Due minuti dopo la prefettura chiama l'albergo, ma nessuno risponde. Poi viene contattato l'amministratore dell'hotel Rigopiano, Bruno Di Tommaso, che dice di essere a Pescara e di non sapere nulla. Alle 14 di quel giorno Di Tommaso, avvertito dal gestore della struttura, invia una mail al sindaco di Farindola, alla polizia provinciale, al prefetto di Pescara e al presidente della provincia. "Vi comunichiamo che a causa degli ultimi eventi la situazione è diventata preoccupante", scrive, parlando di "clienti terrorizzati" e chiedendo un intervento immediato.

Alle 18:03 Parete riesce a chiamare il suo datore di lavoro Quintino Marcella, titolare di un ristorante a Silvi (in provincia di Teramo), che contatta più volte il 112 e il 113.

Alle 18:08 e alle 18:20 Marcella parla in due occasioni con la prefettura di Pescara, ma in entrambi i casi la funzionaria considera la richiesta d'aiuto come un falso allarme.

Solo alle 18:57 un volontario della Protezione civile crede alle parole di Marcella. Le squadre del soccorso alpino partono con le ciaspole e gli sci, ma raggiungono l'hotel solo all'alba del 19 gennaio. Poi arriva la colonna dei soccorritori, dietro le turbine che hanno lavorato tutta la notte per pulire e liberare la strada. Due persone che si trovavano fuori dall'albergo vengono subito tratte in salvo: sono Parete e il tuttofare dell'hotel Fabio Salzetta.

Il 20 gennaio i vigili del fuoco estraggono vivi 5 superstiti: la moglie e i due figli di Parete - Adriana Vranceanu, Gianfilippo e Ludovica - e altri due bambini, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo. Successivamente vengono trovati altri quattro superstiti: Vincenzo Forti, Francesca Bronzi, Giorgia Galassi e Giampaolo Matrone, quest'ultimo rimasto intrappolato sotto la neve per 62 ore. Le operazioni di recupero terminano il 25 gennaio, esattamente una settimana dopo la slavina. Il bilancio ufficiale è di 29 morti e 11 sopravvissuti.

Il processo di primo grado e le accuse

Rigopiano è anche la storia di un'odissea giudiziaria, di un processo lunghissimo per stabilire le eventuali responsabilità sui presunti ritardi nei soccorsi e sull'ipotetica sottovalutazione del pericolo.

In primo grado, dei 30 imputati sono 29 quelli che hanno scelto il rito abbreviato nel processo: rappresentanti della regione Abruzzo, della provincia di Pescara, della prefettura di Pescara e del comune di Farindola, alcuni rappresentanti dell'albergo distrutto e 7 prefettizi accusati di depistaggio in un fascicolo poi riunito al procedimento madre. L'accusa si è focalizzata sulle responsabilità dei dirigenti comunali e provinciali nella gestione dell'emergenza e della viabilità sconvolta per il grave maltempo di quei giorni, e sui permessi urbanistici: l'hotel era stato realizzato in una zona notoriamente esposta a valanghe e di conseguenza avrebbe dovuto essere chiuso e la strada sgomberata. È stata scandagliata anche l'attività della regione Abruzzo per la mancata realizzazione e approvazione della carta valanghe.

In un video dei vigili del fuoco, il ricordo nel settimo anniversario della tragedia di Rigopiano

L'inchiesta sul disastro si è conclusa nel novembre 2018, e ha riguardato in un primo tempo il corto circuito avvenuto tra i vari livelli istituzionali deputati a gestire l'emergenza maltempo, chiamando in causa regione Abruzzo, prefettura e provincia di Pescara e comune di Farindola. Poi si è estesa anche alla mancata realizzazione della "carta prevenzione valanghe" da parte della regione e ai permessi per la ristrutturazione del resort, per un totale di 40 indagati. A fine dicembre 2018 c'è anche un'inchiesta bis sul depistaggio, a carico del personale della prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto Francesco Provolo - per aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del 18 gennaio alla mobile di Pescara - con altri sette indagati. A dicembre del 2019 i vertici regionali escono dal processo, con 22 archiviazioni per ex presidenti della regione ed ex assessori regionali alla Protezione civile.

"A Rigopiano valanga imprevedibile"

Il 23 febbraio 2023 arriva la sentenza di primo grado: sono 25 gli assolti e cinque i condannati. I giudici non hanno riconosciuto il disastro colposo. Fra le assoluzioni, anche quelle dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e dell'ex presidente della provincia, Antonio Di Marco. Condannato, invece, a 2 anni e 8 mesi, il sindaco di Farindola (Pescara), Ilario Lacchetta. In aula scoppia la rabbia dei familiari delle vittime: "Vergogna, vergogna. Ingiustizia è fatta. Assassini. Venduti. Fate schifo".

"Non vi sono elementi per giungere ad un'affermazione di responsabilità degli imputati: si deve escludere qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell'hotel Rigopiano". È un estratto delle motivazioni della sentenza per la strage dello scorso 23 febbraio emessa dal gup del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, che assolve i dirigenti della regione Abruzzo dalle responsabilità penali sulla tragedia. Alla base dell'assoluzione per i magistrati ci sarebbe, di fatto, "l'imprevedibilità della valanga" che ha poi portato alla strage.

Sullo sfondo della decisione, rimane la lentezza della giustizia italiana: al di là della sospensione per covid e dei 15 rinvii registrati, sembrano troppi i 1.318 giorni intercorsi tra la prima udienza, 16 luglio 2019, e il giorno della sentenza di primo grado, a fronte della media italiana di 1.600 giorni per i tre gradi di giudizio nel processo penale, considerando anche che si tratta di un rito abbreviato.

Il giorno del giudizio

Dopo oltre due mesi di udienze e a poco meno di un anno dalla sentenza di primo grado al tribunale di Pescara, per la tragedia dell'hotel Rigopiano oggi si conclude il processo di secondo grado alla corte d'appello a L'Aquila. I giudici dovranno esprimersi sui ricorsi presentati, primo fra tutti quello della procura di Pescara contro l'assoluzione per 25 dei 30 imputati. C'è poi il tema della "carta localizzazione pericolo valanghe" (Clpv), mai attivata dalla regione Abruzzo: è stata tirata in ballo dai legali del sindaco di Farindola per dimostrare che in presenza di quella carta avrebbe avuto strumenti per effettuare interventi preventivi. Nel mezzo c'è una lunga serie di perizie che non hanno portato a un quadro di totale chiarezza. E c'è la rabbia dei parenti delle vittime, che si definiscono "esausti", ma non smettono di chiedere giustizia.