"A Rigopiano valanga imprevedibile": così sono stati assolti quasi tutti gli imputati

"Non vi sono elementi per giungere ad un'affermazione di responsabilità degli imputati: si deve escludere qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell'hotel Rigopiano": è un estratto delle motivazioni della sentenza per la strage di Rigopiano dello scorso 23 febbraio emessa dal gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, che assolve i dirigenti della Regione Abruzzo dalle responsabilità penali sulla tragedia. Alla base dell'assoluzione per i magistrati ci sarebbe di fatto "l'imprevedibilità della valanga" che ha poi portato alla strage che è costata la vita a 29 persone.

La sentenza, oltre 300 pagine che demolisce di fatto l'impianto accusatorio è stata anticipata questa mattina dal quotidiano "Il Messaggero". Una sentenza che, di fatto, smonta l'ipotesi accusatoria più grave, quella di disastro colposo con 25 imputati e due di peso come l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e, l'ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco. Rimaste in piedi solo le responsabilità del Comune di Farindola e della Provincia di Pescara, Settore Strade. I giudici avevano condannato infatti a 2 anni e 8 mesi il sindaco Ilario Lacchetta; a 3 anni e 4 mesi i funzionari della Provincia Polo D'Incecco e Mauro Di Blasio e per fatti laterali, a 6 mesi a testa per il gestore del Resort Bruno Di Tommaso e per il tecnico Giuseppe Gatto.

La rabbia dei famigliari delle vittime

E non si placa l'ira dei famigliari delle vittime. "L'imprevedibilità di un fatto va contestualizzata al momento, se fosse arrivata all'improvviso senza il minimo preavviso, allora potrei credere in un destino amaro per mio fratello Dino e per mia cognata Marina, ma qui si tratta di situazioni diverse in un lasso di tempo ampio che se fossero state prese in considerazione, forse oggi parleremo di altro" sottolinea Alessandro Di Michelangelo, fratello del poliziotto Dino Di Michelangelo, tra le 29 vittime insieme a sua moglie Marina Serraiocco, nella tragedia di Rigopiano. "Le nostre richieste di verità erano ben altre ora speriamo nell' Appello" ha aggiunto Di Michelangelo. E quello è l'orizzonte: la procura ha da oggi 45 giorni di tempo per presentare l'eventuale ricorso.