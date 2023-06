Approcciata in un locale e violentata in spiaggia: la nottata da incubo di una minorenne spagnola

Una vera e propria nottata da incubo. Una studentessa spagnola di 17 anni ha denunciato di essere stata violentata da un italiano conosciuto ieri sera, sabato 19 giugno 2023, in un locale di Rimini. La ragazza, nella città romagnola per motivi di studio, ha raccontato di aver fatto amicizia con l'uomo e di essere uscita poi in sua compagnia sulla spiaggi, nella zona del Porto: i due si sarebbero piaciuti e avevano deciso in modo consensuale di spostarsi in un luogo più intimo. Qui sarebbero scattate le violenze.

La ragazza avrebbe confessato tuttoa un'amica dopo essersi sentita male. La giovane è stata poi trasportata immediatamente in ospedale per le cure e gli accertamenti di rito. I carabinieri hanno già sentito alcuni testimoni e stanno cercando di rintracciare l'autore del presunto stupro. L'uomo sarebbe maggiorenne e le forze dell'ordine sono ora sulle sue tracce.

