"Il rimorchiatore è colato a picco, non hanno avuto il tempo di salvarsi"

"Hanno imbarcato acqua in modo tanto rapido che non ce l'ha fatta a mantenere la linea di galleggiamento ed è andato giù a picco". A parlare è Carmelo Sciascia, il comandante del pontone AD3 rimorchiato nel porto di Bari dopo l'affondamento del rimorchiatore Franco P. mercoledì sera. Sciascia è uno dei testimoni oculari del naufragio e oggi è stato sentito dagli uomini della capitaneria di porto che su delega della procura stanno raccogliendo le testimonianze dei componenti dell'equipaggio.

"Ho detto io di buttarsi in acqua, ma non ce l'hanno fatta i ragazzi e sono andati giù" ha detto. Secondo il comandante le condizioni meteo erano avverse ma non così impegnative: "C'era mare, 3 metri e mezzo di nord est e vento". "Se il personale - spiega - avesse indossato i giubbotti si sarebbero salvati tutti, ma non ci sono riusciti perché è stata troppo rapida la cosa e adesso si deve capire perché è stata così rapida".

Nel naufragio si è salvato il settimo componente dell'equipaggio del rimorchiatore - mandato a bordo del motopontone per controllare tutta l'attività di rimorchio - oltre al comandante del rimorchiatore - salvato da una nave dirottata in soccorso dei naufraghi - che era riuscito ad indossare il giubbotto di salvataggio con la luce di emergenza. "Lo ha preso una nave che ho chiamato io per avvicinarsi e prenderlo perché vedevamo una lucetta, perché i giubbotti hanno le lucette che si accendono quando si arriva in acqua" ha speigato Sciascia agli inquirenti.

Intanto proseguono le ricerche di altri due dispersi - Mauro Mongelli, 59 anni, e Sergio Bufo di 60, entrambi di Molfetta - ma le speranze di trovarli vivi sono al lumicino. Al porto di Bari sono invece arrivate ieri sera attorno alle 19.30 invece le salme di Andrea Loi, sardo di Tortolì ma residente ad Ancona, del motorista Luciano Bigoni, 65 anni di ancona, e del vicecomandante del rimorchiatore, Jelali Ahmed, 63 anni, cittadino tunisino residente a Pescara.