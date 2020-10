Il vigile del fuoco morto schiacciato da un albero per il maltempo

Il maltempo flagella il Nord Italia. Critica la situazione in Piemonte, dove si contano due dispersi. Gravi i danni causati a Limone Piemonte (in provincia di Cuneo) dall'esondazione del torrente Vermegnano. Violente piogge anche in Veneto e in Valle D'Aosta. E proprio in Valle d'Aosta il maltempo ha fatto una vittima: un vigile del fuoco volontario è morto colpito da un albero.

Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario morto ad Arnad in Valle d'Aosta

Un albero gli è caduto addosso durante un intervento di soccorso ad Arnad, paese della bassa Valle d’Aosta. La vittima è Rinaldo Challancin di 53 anni: era un caposquadra dei vigili del fuoco volontari di Arnad. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stephanie. È successo questa notte alle 3 sulla statale di Arnad. L'uomo, a capo del distaccamento dei volontari di Arnad, era impegnato in un intervento per mettere in sicurezza gli alberi che a causa del vento e delle forti piogge si erano abbattuti in strada. In quel momento però è stato colpito da un ramo e nell'impatto ha perso la vita. Quando sono arrivati i soccorritori non c'era nulla da fare.

In tutta la regione - allerta idrogeologica arancione - sono segnalate problematiche legate alle intense precipitazioni: sulla strada regionale della valle del Lys è crollato il ponte di Gaby.

🔴 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori macchine movimento terra impegnati nelle zone più critiche. Nella foto, controllo auto bloccate nell'acqua all’imbocco della galleria del Tenda [#2ottobre 22:30] pic.twitter.com/MhNK4wkjep — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2020

#Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Garessio. Chiuso il valico del Col di Tenda a causa di una frana nel versante francese, potenziato il dispositivo di soccorso con 25 #vigilidelfuoco [#2ottobre 21:15] pic.twitter.com/8fOIhzEPuh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2020