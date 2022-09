Rincari record di bollette e spesa: "Un chilo di pane 10 euro"

Se il prezzo del pane arrivasse a dieci euro per chilo? I panificatori di Napoli scendono in piazza per protestare contro i rincari e gridano la loro rabbia e i loro conti, che non tornano più. "Con gli aumenti che abbiamo subito dovremmo vendere un chilo di pane a 10 euro, ma noi siamo dalla parte del popolo", dicono.

I panificatori hanno portato in piazza Plebiscito una bara e manifesti funebri per comunicare che "la panificazione campana si è spenta dopo anni di sacrificio grazie allo Stato". L'agitazione è stata organizzata da Unipan Confcommercio Campania ma i lavoratori sono arrivati da altre regioni del Centro-Sud. A decretare "la morte" del settore per gli addetti ai lavori è stato il rincaro nelle bollette di luce e gas ma anche l'aumento di tutte le materie prime a partire dalla farina e dall'olio: si teme che il prezzo del prodotto possa arrivare a sette-otto euro il chilo. "Oggi pane gratis, perché domani forse il pane non ci sarà più", urla un manifestante.

"Aumenti del 700 per cento - denuncia un panificatore - non possiamo più sostenere i costi e non possiamo chiedere ai nostri clienti cifre assurde, il pane è un alimento del popolo". C'è anche chi va nel dettaglio: "A ottobre 2021 ho pagato 1.800 euro di bollette, ad agosto 2022 siamo arrivati a 6mila euro. Questo settore, in Campania, conta 5mila aziende e 30mila lavoratori. Senza aiuto chiuderemo tra poche settimane".

In piazza anche molti giovani lavoratori di forni e panifici: "La maggior parte di noi ha 30 anni o meno. Dicono che non abbiamo voglia di lavorare, ma sono loro che non vogliono farci lavorare".

I lavoratori annunciano la serrata. "Siamo stanchi, è un anno che siamo vittime della speculazione sulle bollette - denuncia Domenico Filosa, presidente dell'associazione di categoria - molti forni hanno già chiuso e quando molti altri chiuderanno allora la politica si dovrà assumere tutte le responsabilità non solo verso di noi e verso i nostri dipendenti, ma anche nei confronti della popolazione perché quando viene a mancare il pane sulle tavole la storia ci insegna che ci sono le rivoluzioni".

(Video di NapoliToday)