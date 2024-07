Spari al centro commerciale, negozianti e clienti barricati nei negozi: "Attimi spaventosi"

Una mattinata che non dimenticheranno mai. Minuti di paura. Gli spari all'improvviso tra la gente impegnata nello shopping, i bar aperti e i commessi alle prese con il superlavoro della prima settimana di saldi: sono le 10:30 di un mercoledì di metà luglio quando al centro commerciale Roma Est due banditi a volto coperto fanno fuoco per mettere a segno un colpo in gioielleria e fuggire dalla guardia particolare giurata, che esplode a sua volta un proiettile senza ferire nessuno: "Stavo per cominciare il turno di lavoro, quando ho sentito questi due colpi e ho visto la gente scappare e urlare", racconta una commessa di Alcott.

Chiusi nei negozi

"Abbiamo sentito gli spari - aggiunge una collega del negozio di abbigliamento Nuvolari - Inizialmente non abbiamo capito, poi abbiamo visto la gente correre e gli altri negozi abbassare le saracinesche. Ci siamo chiusi in magazzino coi clienti che erano all'interno. Sono stati minuti davvero spaventosi".

Spari al centro commerciale

Il blitz criminale si è consumato dopo che due banditi, con i volti coperti e una pistola in pugno, sono entrati all'interno del negozio i Gioielli di Valenza. Accento del sud Italia, hanno minacciato con l'arma i commessi. Rapinati i gioielli contenuti negli espositori al fine di guadagnarsi la fuga hanno esploso almeno due colpi di pistola, con il vigilante che ha risposto al fuoco. Poi è scattato l'allarme: "Sembrava la scena di un film. Panico e caos totale", le parole di un testimone. E ancora: "Solo commercianti barricati per la paura. Hanno fatto correre i clienti nei corridoi e una volta raggiunti i parcheggi c'era una dipendente del centro commerciale che urlava dicendo di salire sul tetto".

Il racconto dei testimoni

Barricati nei negozi con le serrande abbassate, solamente una volta scappati i rapinatori i commercianti hanno riaperto le saracinesche: "Ci hanno chiusi dentro al Primark", racconta un altro testimone. "Si sentivano urla e gente scappare - il ricordo di una commessa - è stato veramente spaventoso".

Le indagini della polizia

Sul fronte indagini, i due banditi, ancora ricercati, dopo essere riusciti a scappare hanno abbandonato l'auto usata per arrivare a Roma Est, una Fiat Punto grigia rubata, nella vicina via Luigi Crocco, sempre a Nuova Ponte di Nona. Trovata la vettura, sul posto, così come nella galleria commerciale, sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica che indagano sulla rapina assieme agli agenti del VI distretto Casilino di polizia che hanno acquisito le immagini delle videocamere a caccia di elementi utili a risalire alla coppia di banditi.

La rapina con mazzette da muratore

Gioellerie del centro commerciale Roma Est che erano già finite nel mirino di due malviventi. Era infatti l'11 gennaio del 2021 quando una coppia di malviventi spaccò le vetrine dell'esercizio commerciale di Nuova Ponte di Nona per poi scappare con oro e preziosi. A distanza di tre anni un'altra rapina, questa volta a mano armata.