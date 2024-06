Rintracciato uno dei due minorenni evasi dal carcere: era su un treno (e non voleva farsi arrestare)

È stato rintracciato e riportato in cella uno dei due ragazzi minorenni evasi ieri pomeriggio, venerdì 14 giugno, dal carcere minorile Beccaria di Milano scavalcando varie recinzioni. Si tratta di un 16enne italiano bloccato dai carabinieri nella stazione di Garbagnate Milanese a bordo di un treno diretto a Milano Cadorna. Il ragazzo avrebbe opposto resistenza andando in escandescenza ed è stato dunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per il reato di evasione.

Il giovane è stato prima portato all'ospedale San Carlo di Milano per un dolore al petto e poi trasferito nuovamente al Beccaria. Ora si cerca l’altro minore. "Siamo ottimisti", fa sapere Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, ma "non altrettanto ottimismo possiamo esprimere, invece, sulle sorti delle carceri, per minori e adulti, che continuano a essere abbandonate a se stesse. Singolare, anche dopo simili episodi, il silenzio del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio".

Non è la prima volta che qualcuno evade dal Beccaria. Il 30 maggio, un detenuto era riuscito a fuggire durante un trasferimento in una comunità. Il 19 maggio un altro ragazzo era evaso dalla struttura penitenziaria, ma era stato catturato nelle immediate vicinanze. L'episodio che aveva destato più scalpore era stato quello dell'evasione di ben 7 detenuti a Natale 2022, poi catturati. Recentemente il Beccaria è salito agli onori delle cronache per i gravissimi fatti di cui sono accusati oltre 20 agenti di polizia penitenziaria, tra pestaggi e torture. Proprio in questi giorni si è saputo che sono in corso le indagini su altre 20 giovani vittime di abusi.