Perché i risarcimenti per i parenti delle vittime di Mestre sono a rischio

La tragedia dell'autobus precipitato a Mestre il 3 ottobre scorso potrebbe sfociare anche in una battaglia legale tra avvocati e assicurazioni per i risarcimenti ai familiari delle 21 vittime (tra cui l'autista del mezzo) e dei 15 feriti, alcuni ancora ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Tra le ipotesi sulle cause dell'incidente c'è ancora quella di un malore dell'autista, una circostanza che - se dovesse essere confermata - secondo il codice delle assicurazioni rientrerebbe nei cosiddetti "casi fortuiti" che escludono la negligenza da parte del vettore che, quindi, non sarebbe tenuto a pagare.

I parenti di chi è morto o è rimasto gravemente ferito si ritroverebbero dunque con la beffa di non vedere nemmeno un euro, anche se per ora siamo nel campo delle ipotesi e andranno effettuati gli accertamenti necessari. "Noi come società di trasporti ci siamo cautelati e abbiamo un massimale di 50 milioni di euro", afferma al Corriere della Sera Massimo Fiorese, amministratore delegato de La Linea Spa, la società proprietaria del bus caduto dal cavalcavia mentre effettuava il servizio di navetta dal Tronchetto allo Hu camping. La compagnia assicuratrice, però, potrebbe rifiutarsi di pagare le vittime nel caso (eventuale) di un malore del conducente del bus. "So che è crudele, ma se dovessi seguire questo caso direi alla compagnia di non pagare", afferma un avvocato che preferisce rimanere anonimo.

Tutto cambierebbe, dal punto di vista legale e dei risarcimenti, se venisse riscontrata una responsabilità relativa al guardrail e a quel "buco" di un paio di metri da cui potrebbe essere precipitato l'autobus. "Se l'indagine penale dovesse dimostrare una responsabilità del comune di Venezia - attuale gestore di una strada che però non ha costruito (altra variabile da considerare) in quanto le è stata affidata una quindicina da anni fa dall'Anas - potrebbe essere chiamata a pagare l'assicurazione dell'ente, che però ha un massimale per singolo sinistro di 10 milioni di euro. E dunque le somme in più dovrebbe metterle dalle proprie casse", spiega il Corsera. Intanto, nelle prossime ore sarà effettuata una perizia proprio sul varco di servizio presente lungo il guardrail del viadotto.

