Maxi rissa in strada: prima calci e pugni, poi l'accoltellamento

La lite in strada, dalle parole si passa ai fatti e due ragazzi vengono feriti in modo grave con un coltello. C'è un arresto per la furibonda rissa avvenuta la notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre in via Montegrappa, a pochi metri dall'incrocio con corso Como a Milano. Un 24enne deve rispondere di tentato omicidio e rissa aggravata. I due feriti, così come un altro ragazzo presente, sono invece indagati per rissa aggravata.

Violenta rissa a Milano: calci, pugni e coltelli

È la notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre e in via Montegrappa un gruppo di ragazzi si rende protagonista di una rissa. Un milanese viene raggiunto da due coltellate al torace, un tunisino viene colpito almeno tre volte: al torace e a una spalla. Vengono trasportati d'urgenza in ospedale: uno al Niguarda e l'altro al San Raffaele. Entrambi sono operati d'urgenza e restano per alcuni giorni in prognosi riservata, in pericolo di vita.

Gli agenti della squadra mobile avviano le indagini sentendo testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Arriva la ricostruzione della rissa scoppiata tra sconosciuti per quelli che vengono definiti "futili motivi". Prima gli insulti, poi calci e pugni. Uno dei contendenti estrae un coltello dalla tasca e colpisce due appartenenti alla fazione opposta. Le ferite, senza il tempestivo intervento dei soccorritori, sarebbero state mortali.