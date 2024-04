Violenta rissa sull'aereo: donne si azzuffano tirandosi i capelli, urla di dolore e insulti

Lite violenta a bordo del volo Napoli-Ibiza in partenza dall'aeroporto Capodichino di Napoli. Sui social circola un filmato eloquente: due donne si azzuffano prendendosi per i capelli e urlano mentre un passeggero tenta di separarle. Il filmato è finito online sulla pagina Welcome to Favelas. "Lasciami" urla una delle due, mentre l'altra continua ad aggredirla. Il motivo della rissa non è chiaro, certo è che come viene documentato dalle immagini le due donne, sedute su due file diverse di sedili, se le danno di santa ragione.

All'inizio del filmato una delle due lancia un urlo di dolore, mentre un uomo cerca di fare da paciere urlando alle due contendenti di fermarsi. Per cercare di sedare la rissa interviene anche il personale di bordo.

Dopo pochi secondi le due smettono di azzuffarsi, ma dal filmato si sentono parole inequivocabili (e non proprio gentili): "Zo**ola, scornacchiata, cornuta". Il personale di bordo ha chiesto l'intervento della polizia che avrebbe accompagnato fuori dall'aereo le due donne. Il volo è poi partito subito dopo atterrando ad Ibiza in orario. Il filmato, diventato già virale sui social, è stato ripreso da un passeggero.