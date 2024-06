Rissa a bastonate in pieno centro: i negozianti si chiudono dentro per la paura

Bastonate, calci, pugni. Rissa sabato pomeriggio (22 giugno) in corso Buenos Aires a Milano, dove cinque uomini si sono "sfidati" davanti ai negozi della via dello shopping. La violenza è esplosa verso le 15, quando un furgoncino - con tre egiziani a bordo - avrebbe rischiato di investire due ragazzi, entrambi cittadini marocchini, che stavano attraversando all'incrocio con piazza Lima. I due avrebbero quindi inseguito il mezzo, sferrando delle botte sulle fiancate. A quel punto, i tre avrebbero fermato la corsa e sarebbero scesi armati di alcune assi di legno, prese verosimilmente nel cassone del furgone.

Ne è nato così uno scontro fisico sul marciapiedi, tra botte, urla e colpi di bastone. Due negozianti, spaventati, hanno anche abbassato le saracinesche dei loro locali, temendo che i contendenti entrassero. Alla fine l'intervento delle volanti della polizia ha riportato la situazione alla calma. Un uomo, uno degli egiziani, è finito in ospedale perché ha accusato un malore. I cinque sono invece tutti stati indagati in stato di libertà per rissa.

