Rissa alla fermata del bus: 3 studenti finiscono in ospedale, uno di loro ha un trauma cranico

Una mattinata di violenza si è registrata oggi, mercoledì 3 aprile, a Manduria, in provincia di Taranto, dove tre giovanissimi sono finiti in pronto soccorso a seguito di una lite presto sfociata in violenza. La rissa è scoppiata alla fermata di piazza Vittorio Emanuele tra tre studenti, di cui due minorenni.

Tutto sarebbe partito da un diverbio su chi dovesse salire per primo sul bus: da lì si è passati alle mani, con le conseguenze più gravi riportate da uno dei minorenni, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto con un trauma cranico e diverse ferite al volto.

Polizia e ambulanza sul posto

Il ragazzo è stato visto accasciarsi al suolo privo di sensi ed è stato assistito da un passante fino all'arrivo di due ambulanze partite da Avetrana e Torricella. Trasportati in pronto soccorso, ma con conseguenze più lievi, anche gli altri due studenti. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, è intervenuta anche la polizia. A quanto si apprende, il giovane che versa in condizioni più gravi non sarebbe in pericolo di vita.