Rissa tra camerieri e clienti a Venezia, volano sedie e spintoni: cos'è successo (il video)

Una violenta rissa è scoppiata in Piazza San Marco a Venezia tra i camerieri di uno storico caffè del centro storico e alcuni turisti. L'episodio è andato in scena domenica 24 settembre, di fronte a Palazzo Ducale. Le immagini, inutile dirlo, sono diventate ben presto virali sui social. La rissa ha visto fronteggiarsi da una parte quattro clienti (sembra di nazionalità straniera), tutti uomini e adulti, dall'altra i camerieri del locale, in divisa bianca.

La discussione si è accesa all’improvviso con la piazza che si è trasformata in un vero e proprio ring, tra calci, spintoni e sedie che volano. Stando a quanto ricostruito dai quotidiani locali, il diverbio sarebbe scoppiato dopo il diniego del personale del bar di fronte alla richiesta dei turisti di poter usufruire del bagno senza aver consumato qualcosa. Questa almeno è l'ipotesi riportata dalla stampa. Fatto sta che gli animi sono scaldati e i camerieri sono intervenuti per allontanare i clienti diventati aggressivi.

Com'è evidente dalle immagini però la situazione è ben presto degenerata e i turisti che affollano la città lagunare si sono trovati di fronte a uno spettacolo certamente inedito, ma ben poco edificante.

