Dalla separazione alla rissa tra famiglie, nuora e suocera si prendono a morsi

La fine, non esattamente pacifica, di un matrimonio innesca uno scontro tra famiglie che sfocia in un'aggressione fisica con tanto di colpi "proibiti". Sono quattro le persone denunciate dalla polizia per una rissa scoppiata qualche giorno fa a Palermo, nel quartiere San Lorenzo.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo si sarebbe messo in contatto con la sua ormai futura ex moglie per potere vedere la figlia, a suo dire, dopo oltre 4 mesi. Non trovando nessuno, ha chiamato la polizia che però lo ha invitato a sporgere denuncia. Dopo essersi allontanato, l’uomo sarebbe tornato sotto casa con sua madre, trovando la moglie, la bambina e il nonno materno della piccola.

In pochi istanti la discussione è degenerata e i quattro avrebbero iniziato a litigare. Il nonno avrebbe provato a investire l’ex genero, che a sua volta avrebbe preso una mazza da baseball per colpire e danneggiare la macchina. Nel frattempo anche la nuora e la suocera si sarebbero azzuffate arrivando a mordersi a vicenda: l’una ha stretto coi denti l’orecchio all’altra che, a sua volta, l’ha morsa a un braccio.

A quel punto sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Libertà che hanno diviso i quattro contendenti e sequestrato la mazza da baseball. Entrambe le donne, che hanno riportato delle profonde ferite a causa dei morsi, sono state soccorse dai sanitari del 118 prima di andare in ospedale per accertamenti. Alla fine tutti e quattro sono stati denunciati a piede libero per rissa.