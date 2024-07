"Pesce surgelato e vino caldo": non vogliono pagare il conto, nel ristorante scoppia la rissa

Ennesima rissa nel centro storico di Gallipoli, la "perla del Salento" protagonista di un nuovo episodio di malamovida. Ad andare in scena questa volta è stato il diverbio, presto sfociato in violenza, tra un gruppo di turisti e il titolare di un ristorante sul lungomare Maresciallo Diaz. Pesce "scadente e surgelato" e "vino caldo" sarebbero state la miccia che ha fatto degenerare la situazione. Questa almeno è la versione dei clienti.

Le lamentele erano già iniziate al tavolo, per via del conto ritenuto troppo alto: 265 euro per 5 persone, che il ristoratore aveva poi arrotondato a 250 nel tentativo di venire incontro alle contestazioni della comitiva. Ma il gesto non è servito a placare gli animi. Presto la lite si è spostata in strada, tra calci, spintoni e insulti davanti agli occhi stupidi dei turisti e a quelli dei testimoni che cercavano di sedare la scena.

A quanto si apprende, non sarebbero finora state presentate denunce. Già un mese fa, il 16 giugno, una lite scoppiata in una delle discoteche di Baia Verde era degenerata nell'accoltellamento di due giovani salentini. Ancora, a fine giugno, un 48enne è stato colpito da almeno tre colpi di pistola che lo hanno centrato in pieno giorno mentre era in auto nella zona popolare della cittadina, tra viale Europa e via Varese.