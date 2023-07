Rissa a colpi di pistola e machete: il video delle violenze, 14 arresti

Una violenta rissa consumata a colpi di machete e armi da fuoco ha scosso, tra il 6 e il 7 aprile scorso, via Costantino Baroni a Milano, nel quartiere Gratosoglio al confine con Rozzano. Oggi, 27 luglio, la polizia ha arrestato 14 persone. Rispondono di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo e esplosioni pericolose in luogo pubblico. Gli indagati sono italiani, magrebini e albanesi.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli arrestati si sono pestati a sangue sotto i palazzi, in strada. All'arrivo della polizia però c'erano solo due persone, entrambe ferite: un 47enne finito in codice giallo al Policlinico - subito dimesso - e un 25enne poi trasportato all’Humanitas di Rozzano dove era stato operato per suturare alcune ferite. I due, entrambi italiani, erano risultati residenti nella vicina Rozzano.

Un video diffuso dalla polizia immortala la violenta lite. Si vedono più ragazzi affrontarsi in più momenti.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Milano, Alessandria, Caserta, dei commissariati Porta Ticinese e Scalo Romana con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine della Lombardia, di un nucleo del reparto mobile di Milano e di un elicottero del reparto volo di Milano.

