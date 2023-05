Folle rissa tra giovani: 18enne accoltellato e pestato

Calci, pugni e almeno due fendenti. Un ragazzo di 18 anni, cittadino egiziano, è stato aggredito e accoltellato sabato pomeriggio in via Fratelli Castiglioni a Milano, a due passi da Gae Aulenti, la piazza simbolo di Porta Nuova.

La violenza è esplosa poco prima delle 19.30, quando - dopo una lite - il 18enne è stato aggredito da due giovani, anche loro verosimilmente di origini nordafricane, che lo hanno prima pestato e poi colpito al costato e a un braccio con un coltello e una bottiglia di vetro. Alla rissa hanno assistito decine di altri ragazzi - tutti giovanissimi -, oltre che turisti e milanesi che stavano trascorrendo il pomeriggio in centro.

Il ferito, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Le sue condizioni vengono giudicate gravi, ma al momento non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I carabinieri sono ora al lavoro per identificare i due aggressori, che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Decisivi potrebbero essere anche i racconti dei testimoni che hanno assistito al pestaggio.