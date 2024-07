Follia alle finali giovanili di pallanuoto: mamma difende i giocatori e viene presa a pugni dall'allenatore

Gli insulti ai ragazzini per la partita appena persa in malo modo. La reazione della mamma di uno degli atleti. Poi l'aggressione fisica. Fine partita concitatissimo domenica alla Canottieri Milano, dove si disputavano le semifinali nazionali della categoria "Allievi b" di pallanuoto. La miccia si è accesa al termine della gara tra Rari Nantes Trento e Sg Andrea Doria, persa per 13-3 dai ragazzi genovesi.

L'allenatore, stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, sarebbe stato protagonista di uno scontro con una donna di 49 anni, mamma di uno dei giocatori e moglie di uno dei dirigenti del team. Il caos sarebbe iniziato quando a fine partita, il mister avrebbe "sgridato" i "suoi" ragazzi - tutti Under 17 - per la brutta prestazione. A quel punto, la 49enne sarebbe intervenuta in difesa degli atleti dicendo all'uomo di vergognarsi. I toni si sarebbero accesi e il coach - secondo il racconto fatto dalla vittima ai militari - avrebbe colpito la signora al volto, con il successivo parapiglia sedato a fatica dal personale della Canottieri.

È stato il responsabile del circolo milanese a chiedere poi l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno a loro volta allertato un'ambulanza del 118: i medici hanno visitato la vittima, che ha poi rifiutato le cure in ospedale. Lei stessa ha raccontato di altri vecchi screzi nati in passato con l'allenatore, che a luglio 2019 - quando era sulla panchina di un altro club - era stato squalificato per oltre un anno e mezzo per un "contatto" con un arbitro.

E sempre domenica ci sarebbe stato anche un "pre". Pare, infatti, che in mattinata il tecnico avesse avuto una lite anche con il suo vice, sembrerebbe anche lui colpito con delle manate al volto. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di tutti i presenti, poi tornati a Genova. La donna aggredita ha novanta giorni per presentare querela.