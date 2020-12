Roma: la maxirissa dei ragazzi senza mascherine al Pincio

Centinaia di giovani si sono dati appuntamento sulla terrazza e a piazza del Popolo per picchiarsi. L'intervento della polizia in tenuta antisommossa ha disperso l'assembramento

Centinaia di giovani ieri sera si sono dati appuntamento sulla terrazza del Pincio a Roma, quasi tutti senza mascherina. Ne è sfociata una maxi rissa, della quale non si conoscono i motivi, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'accaduto è rimbalzato sui social dove decine di video postati dagli utenti testimoniano la rissa e l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa che hanno disperso l'assembramento.

La maxirissa dei ragazzi senza mascherine al Pincio

Dai filmati si nota anche l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta anti sommossa per disperdere l'assembramento. Al momento non si conoscono né i 'protagonisti' della rissa né i motivi che l'avrebbero generata.

Secondo le cronache locali si era creato un enorme assembramento nel tardo pomeriggio di sabato 5 dicembre e alle 17,40 è scoppiata una prima lite che ha coinvolto una decina di persone. a polizia ha cercato di disperdere l’enorme assembramento che si era creato nel tardo pomeriggio di sabato 5 dicembre, quando alle 17.40 è scoppiata una lite che avrebbe coinvolto inizialmente una decina di persone. È stato l'account Instagram welcometofavelas a pubblicare uno dei video della scena nel centro di Roma, dove decine di ragazzini si sono presentati tra il Pincio e Piazza del Popolo per picchiarsi.