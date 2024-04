La rissa furibonda sul sagrato della chiesa, con pali di ferro e rami d'albero

Pugni, calci, colpi sferrati con bastoni, spranghe, pali di ferro e persino rami d'albero. Scene non proprio edificanti, per usare un eufemismo, sul sagrato di una chiesa. In tanti nelle ultime ore hanno condiviso e commentato il video che l'ha ripresa, ma in pochi l'hanno segnalata alle forze dell'ordine: sabato scorso, 6 aprile, si è scatenata una rissa furibonda tra una decina di ragazzi davanti alla chiesa della Madonna della Salute, nella frazione di Porto, a Legnago, comune in provincia di Verona.

Alcuni giovanissimi si sono strattonati, picchiati e inseguiti nel tardo pomeriggio. C'è chi ha anche usato rami d'albero e pali di ferro come arma d'attacco. La violenza è durata alcuni minuti e in poco tempo i protagonisti si sono dispersi. Intanto, però, qualche testimone aveva segnalato la rissa ai carabinieri. E gli automobilisti sulle strade attorno alla chiesa hanno dovuto rallentare per evitare di investire i ragazzi che, incuranti del traffico serale, continuavano a darsele di santa ragione.

Ma la traccia più chiara della rissa non l'hanno lasciata le segnalazioni e le testimonianze dei cittadini. L'ha lasciata un video che è stato pubblicato sui social network e ha avuto centinaia di reazioni, tra commenti e condivisioni. Il filmato è stato girato da una coppia che da poco si è trasferita in zona. "Primo giorno in casa nuova", è stato il commento della donna durante la ripresa, mentre l'uomo le consigliava di non farsi vedere, temendo forse ritorsioni nel caso fossero stati scoperti.

Ai commenti di chi ha realizzato il video si sono aggiunti quelli di chi lo ha visto e lo ha condiviso sui social, in genere cittadini e residenti che si sono lamentati per l'assenza di controlli e hanno sottolineato che non si tratta del primo episodio simile a Porto di Legnago.