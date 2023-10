Maxi rissa in strada: 30 ragazzini si picchiano con spranghe e bastoni

Maxi rissa in strada in via Console Marcello a Milano (zona Villapizzone) nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre. Una trentina di ragazzi si sono fronteggiati con spranghe, mazze e (sembra) anche una katana. Non si registrano feriti, ma sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è successo poco prima delle 17, quando diversi passanti hanno segnalato la maxi zuffa al 112. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, ma al loro arrivo si erano già dileguate le due fazioni di ragazzi (descritti dai testimoni con tratti somatici nordafricani e asiatici).

Alcuni di loro sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti necessari. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso installate nella zona. Non solo, perché sono in corso verifiche anche negli ospedali: i carabinieri stanno capendo se qualcuno di loro si sia presentato in pronto soccorso spontaneamente. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il parapiglia. Non è escluso che i ragazzi si siano dati appuntamento per "risolvere" con la violenza un litigio precedente.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp