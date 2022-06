La maxi rissa sul Garda "era solo il riscaldamento": torna la baby gang

La maxi rissa andata in scena il 2 giugno scorso tra Peschiera del Garda e Castelnuovo, in provincia di Verona, potrebbe avere un seguito. Alcuni minorenni su TikTok, infatti, hanno postato dei video nei quali si legge "Peschiera del Garda era solo il riscaldamento, vedremo Riccione come sarà". Di fianco, la bandiera del Marocco. Il tutto mentre proseguono le indagini per risalire alle identità dei ragazzi che hanno commesso le violenze a Peschiera.

Giovedì il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha tenuto un incontro da remoto con il prefetto e il questore di Verona, per discutere del caso. "Dobbiamo non soltanto avere un'attenzione particolare, ma anche una valutazione perché non si verifichino più episodi come quelli che abbiamo visto", ha detto la ministra intervistata a Milano.

Migliaia di ragazzini si sono dati appuntamento via social, il 2 giugno scorso, rovinando la festa della Repubblica con risse, furti e episodi di violenza. Attraverso le immagini dei molti video in rete che riprendono devastazioni e aggressioni, gli investigatori stanno stringendo il cerchio in particolare attorno agli autori, pare una trentina, delle molestie denunciate da sei adolescenti lombarde sul treno che le riportava a casa. Sia la procura che la questura di Verona hanno scelto al momento la strada del silenzio. Ma ora si teme che lo stesso possa ripetersi, con un nuovo raduno di ragazzini ad alto tasso alcolico.