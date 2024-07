Mangiano e non pagano: rissa furibonda al ristorante, forchettate in testa

Rissa furibonda al ristorante, con un tentato omicidio. È successo nella prima serata di ieri, martedì 2 luglio, davanti al ristorante kebab "Mesopotamia Grandoo" nel quartiere San Donato a Torino, all'angolo tra via Livorno e corso Umbria. La zuffa furiosa ha coinvolto un gruppo di clienti peruviani e i gestori del locale, pachistani. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato dal rifiuto dei clienti di pagare il conto. Andrà fatta chiarezza.

Durante la rissa, un peruviano è stato colpito alla testa con una forchetta: l'uomo è stato trasportato, incosciente e in condizioni apparentemente gravi (ma è stato escluso il pericolo di vita), all'ospedale cittadino Maria Vittoria. Una donna incinta è stata medicata sul posto, mentre altre due persone coinvolte hanno rifiutato le cure.

Sul posto, dopo una segnalazione, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino, che hanno portato tutti i presenti in caserma per essere sentiti e identificati. I militari stanno svolgendo gli accertamenti necessari. Alla fine ci sono stati otto denunciati, quattro per parte.