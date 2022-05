La maxi rissa con bastoni e bottiglie in strada: le immagini

Una maxi rissa è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 maggio 2022, nelle strade del quartiere Aurora a Torino, con l'uso di bastoni e bottiglie da parte dei diversi contendenti, e si è conclusa in via Aosta con un massiccio intervento della polizia. Tutto è partito dalla lite tra due persone, che poi si è estesa ai loro amici e conoscenti. Tre persone sarebbero state fermate e arrestate per lesioni.

A diffondere le immagini dell'accaduto è stata Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia in circoscrizione 7, che ha commentato: "Siamo stufi di queste situazioni praticamente giornaliere, con più o meno violenza. Oramai sono anni che nell'indifferenza delle istituzioni in Aurora abbiamo una violenza latente che può scoppiare da un attimo all'altro, nel 2011 c'è stato anche un efferato omicidio. I residenti di Aurora sono stanchi di promesse di interventi che poi vengono puntualmente disattese dalle istituzioni. Purtroppo gli interventi delle forze dell'ordine vengono vanificati dall’assenza di progettazione in questa zona".

Le immagini della maxi rissa nel quartiere Aurora a Torino