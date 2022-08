La maxi rissa tra turisti a colpi di bottiglia nella nota località balneare

Calci, pugni, bottigliate e urla. Un gruppo di giovani turisti si sono affrontati in una rissa a Gallipoli, nella nota località Baia Verde, a pochissimi metri dalla spiaggia. Lo scontro scoppiato per futili motivi è stato ripreso da un cellulare da una persona appostata dietro una pianta e il video è diventato virale, scatenando non poche polemiche.

Nel filmato, si vedono alcuni giovani, a quanto si apprende turisti, che si affrontano con lanci di bottiglie, che si infrangono rumorosamente contro muri e selciato. Nelle immagini si vedono le persone prendere gli oggetti da lanciare da cumuli di spazzatura.

Nel trambusto generale, si vede poi un Suv fare irruzione tra i ragazzi in retromarcia e ripartire a tutta velocità, schivando per poco un ragazzo che rischiava di essere investito. A margine della rissa si intravedono diverse persone, sedute su muretti e panchine ad assistere allo 'spettacolo'.

Sul luogo della rissa è intervenuta la Polizia ma all'arrivo delle pattuglie i giovani si erano già dileguati. Non si registrano denunce né accessi all'ospedale da parte di persone ferite.