Il ristorante bersagliato dai ladri: "Guardate qui, entrano come a casa loro, l'allarme non serve"

"Voglio dormire tranquilla, non svegliarmi impaurita alle 4 di notte per venire al locale a vedere che danno mi hanno fatto", dice la titolare, con amarezza. Chi parla è Cristina, giovane proprietaria del ristorante cinese "Arte d'Oriente" in viale Raffaello Sanzio a Firenze, all'angolo con piazza Pier Vettori. Ha subìto due furti in otto giorni. Giorno o notte, senza differenza. Bottino scarso, ma danni ingenti, almeno in un episodio. In un altro sarebbe stato derubato anche il fabbro venuto a riparare la porta.

La titolare del ristorante ha anche postato un video sui social: si vedono alcune immagini di un ladro che, dopo aver scavalcato il cancello, entra indisturbato nel locale per rubare qualcosa. Seppur con ironia, Cristina non nasconde la propria rabbia e preoccupazione: "Sono qua alle 4 di notte non a lavorare per servire i clienti, ma per beccare i ladri. In otto giorni sono venuti a salutarmi due volte di fila. Ormai entra come fosse a casa sua, ci mette pochi minuti, nonostante l'allarme e la vigilanza. In tre minuti ha fatto tutto: tanto loro lo fanno per lavoro, sono esperti... Ringrazio tantissimo la polizia di Firenze che è arrivata subito davanti al ristorante per controllare tutto. Ero veramente agitatissima - conclude la donna - . Lo mandate in galera questo? Altrimenti entra a casa o nel locale di qualcun altro. Io voglio dormire tranquilla".

Ad esprimere vicinanza alla titolare e a denunciare una "situazione non più tollerabile" è il presidente del Quartiere 4 di Firenze, Mirko Dormentoni: "Siamo venuti a portarle solidarietà. La sicurezza è un diritto di tutte e tutti. In questa zona negli ultimi mesi ne sono successe veramente troppe di spaccate, rotture di finestrini e tentativi di furto".

La richiesta è sempre la stessa: "Una maggiore presenza delle forze dell'ordine, più agenti sul territorio, pattugliamenti e controlli". Per questo, aggiunge Dormentoni, "scriverò di nuovo a prefetto e questore perché vogliamo che il diritto alla sicurezza sia garantito a tutti dallo Stato. Come deve essere".