"Il conto è troppo alto", la lite e la follia davanti ai clienti: svolta nel caso del ristoratore accoltellato

I poliziotti della squadra mobile hanno chiuso il cerchio sull'aggressione avvenuta mercoledì 1° maggio in un ristorante del lido di Latina per un conto ritenuto troppo salato. Al culmine della lite il titolare dell’attività, il ristorante 'Capitan Vasco', era stato colpito con una coltellata (sembra inflitta all'addome). L'uomo, di 65 anni, è stato poi trasportato dai figli all'ospedale Santa Maria Goretti, dove i medici lo hanno subito soccorso e stabilizzato. Non rischia la vita.

Ristoratore accoltellato a Latina: svolta nelle indagini

Il presunto aggressore è stato fermato nelle scorse ore. L'identificazione è stata possibile grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti raccolte dagli agenti intervenuti sul posto. L'uomo, residente a Roma, sarebbe stato rintracciato vicino all'abitazione in cui vive, in una borgata della Capitale. La sua identità al momento non è nota.

La lite per il conto: "Troppo alto", poi l'aggressione con un coltello

Da quanto si apprende l'uomo era nel locale con una comitiva e la discussione è scoppiata al momento di pagare il conto. Secondo i quotidiani locali alla base del diverbio ci sarebbe stato un "malinteso": i clienti avrebbero ordinato delle portate extra non comprese nel menù fisso che avevano scelto. Il costo degli extra però sarebbe stato correttamente riportato sullo scontrino. I toni si sono accesi e ne è nato un botta e risposta tra il titolare del ristorante e un uomo che faceva parte del gruppo: quest'ultimo avrebbe afferrato un coltello con la lama seghettata, forse una delle posate del ristorante, scagliandosi contro il 65enne e ferendolo gravemente. La comitiva si sarebbe poi dileguata senza prestare soccorso.

Il presunto aggressore potrebbe essere accusato di tentato omicidio. Il 65enne invece si trova ancora in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina. Come ha fatto sapere la sindaca Matilde Celentano è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto è trapelato il ristoratore è comunque fuori pericolo.