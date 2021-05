Piove, il ristoratore fa mangiare i clienti all'interno e viene multato

ll caso a Mogliano Veneto, nel Trevigiano. L'imprenditore Federico Zacchello è pronto a fare ricorso: "Non potevo mandare via le persone"

"Io spero che la Prefettura si metta una mano sulla coscienza e comunque ho già deciso che farò ricorso. Ho una famiglia, quattro bambine, le bollette da pagare". Non ci sta Federico Zacchello, titolare del ristorante Before di Zerman a Mogliano Veneto, nel Trevigiano. Erano le 19.30 di domenica quando, a causa della pioggia, avrebbe fatto accomodare all'interno della sala principale del suo ristorante gli avventori che erano seduti ai tavoli esterni, già infreddoliti da una temperatura ben poco primaverile, sistemandoli ben distanziati gli uni dagli altri. Erano una quindicina di persone, quattro piccoli gruppi che volevano consumare una cenetta domenicale. Tra questi c'era anche una signora, seduta su una sedia a rotelle.

Treviso: multato il ristoratore che fa entrare i clienti per la pioggia

Per Zacchello si è trattato di semplice buonsenso. Ma la legge è molto chiara. I carabinieri della stazione di Casale sul Sile, che stavano appunto eseguendo dei controlli nella zona, non hanno potuto far altro che multarlo. Dura lex, sed lex. L'imprenditore però è convinto che la sua condotta non sia sanzionabile. E si prepara a dare battaglia.

Zacchello ha ricevuto la solidarierà degli avventori che si sono perfino offerti di pagare la sanzione. "Finora siamo sempre stati attenti, rispettosi delle regole ma non si può chiedere ad un ristoratore di mandare via i clienti". Ora la palla passa alla Prefettura di Treviso che dopo aver ricevuto la relazione di quanto avvenuto domenica sera al ristorante Before potrebbe prendere immediati provvedimenti che potrebbero prevedere anche la chiusura dell'attività per un periodo che va dai 5 ai 7 giorni, o forse anche di più.